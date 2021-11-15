Около 10 тысяч водителей могут лишиться права садиться за руль с начала года в Башкирии

Фото: Олег УКЛАДОВ
Около 10 тысяч нарушений ПДД, за которые могут лишить водительских прав, зарегистрировано в Башкирии в 2021 году. Статистику за последние четыре года «КП-Уфа» предоставила региональная ГИБДД.
Согласно данным дорожной полиции Башкирии, с января по октябрь текущего года инспекторами Госавтоинспекции республики было зафиксировано 9 781 нарушений, за которые предусмотрено лишение водительского удостоверения.
Статистика по регистрации подобных нарушений за предыдущие три года выглядит следующим образом:
2018 год – 12 122
2019 год – 9 451
2020 год – 10 063