Около 10 тысяч водителей могут лишиться права садиться за руль с начала года в Башкирии

Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 10 тысяч нарушений ПДД, за которые могут лишить водительских прав, зарегистрировано в Башкирии в 2021 году. Статистику за последние четыре года «КП-Уфа» предоставила региональная ГИБДД.

Согласно данным дорожной полиции Башкирии, с января по октябрь текущего года инспекторами Госавтоинспекции республики было зафиксировано 9 781 нарушений, за которые предусмотрено лишение водительского удостоверения.

Статистика по регистрации подобных нарушений за предыдущие три года выглядит следующим образом:

2018 год – 12 122

2019 год – 9 451

2020 год – 10 063