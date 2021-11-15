Сколько штрафов должны оплатить водители Башкирии с начала 2021 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2021 года водителям в Башкирии за нарушения правил дорожного движения назначили более 2,3 млрд рублей штрафов, 153,7 млн из них приходится на уфимцев. Об этом «КП-Уфа» сообщили в региональной ГИБДД.

Статистика по числу выявленных нарушениям ПДД в республике за последние пять лет выглядит следующим образом:

2017 – 2,15 млн (в Уфе – 247 995)

2018 – 2,15 млн (в Уфе – 169 093)

2019 – 2 млн (в Уфе – 176 588)

2020 – 3,79 млн (в Уфе – 176 027)

2021 (за период с января по октябрь) – 3,5 млн (в Уфе – 162 186).