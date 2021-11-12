Составлен список районов и городов Башкирии, где водители чаще нарушают ПДД

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Стало известно, в каких районах и городах Башкирии водители больше всего нарушают ПДД. Об этом «КП-Уфа» рассказали специалисты пресс-службы республиканской Госавтоинспекции.

Согласно данным дорожной полиции республики, большинство нарушений ПДД водителями транспортных средств допускается в таких больших городах республики как Уфа, Стерлитамак и Салават. Чаще всего нарушителей выявляют в Белебеевском, Туймазинском, Учалинском и Мелеузовском районах Башкирии.

С января по октябрь текущего года в Башкирии зарегистрировано 3 549 925 административных правонарушений, допущенных водителями транспортных средств (в Уфе – 162 186).