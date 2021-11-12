Уфимцам расскажут, как помочь птицам и экологии зимой

В холодное время года птицам нужна помощь людей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Каждый год 12 ноября в России отмечается Синичкин день.

Орнитологи Союза охраны птиц России организовали этот праздник, чтобы люди не забывали, что птицам зимой следует помогать. В этот день развешивают кормушки для синиц, щеглов, снегирей, соек, чечёток, свиристелей.

Если верить примете, то именно в конце осени птицы прилетали к домам людей из леса, чувствуя скорые холода и ждали от них помощи. В день Синичек можно сделать новую кормушку, или же заполнить уже готовую семечками, сушёными ягодами, орешками и даже не солёным салом.

Чтобы помочь уфимцам и ответить на главные вопросы - чем кормить птиц, как делать кормушки, группа компаний «Садовое кольцо» и «Комсомольская правда» решили организовать лекцию на тему: «Покормите птиц зимой», которая будет доступна для просмотра в социальных сетях «Кошкиного парка» и на сайте KP.ru, а также на сайте издания.

Лекцию проведёт Полина Полежанкина. Автор около 100 научных статей по орнитологии, кандидат биологических наук и член совета регионального отделения Русского географического общества.

Лекция состоится 16 ноября в 10:00 по уфимскому времени, ссылка на трансляцию будет опубликована в социальных сетях и на сайте KP.ru.