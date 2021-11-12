Суд прекратил уголовное дело против экс-главы Белорецкого района Башкирии

фото: Владислав Миронов // vk.com

Сегодня, 11 ноября, Белорецкий межрайонный суд Башкирии прекратил уголовное дело против экс-главы Белорецкого района Владислава Миронова. Следствие обвиняло его в злоупотреблении должностным полномочиями при передаче жилья сиротам.

– Адвокатом обвиняемого было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности привлечения Миронова к уголовной ответственности. Суд ходатайство защитника удовлетворил, постановив прекратить уголовное дело.

Напомним, по версии следствия, в 2012-2014 годах Миронов предоставил 16 сиротам дома, купленные на вторичном рынке. Никакие комиссии и специалисты не осматривали санитарное и техническое состояние жилья. Зато свою инспекцию провела прокуратура. Надзорное ведомство выяснило, что физический износ предоставленных домов превышал 50%. Они были старыми, небезопасными и непригодными для проживания.