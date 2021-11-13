В Уфе в 2021 году выросло число пешеходов-нарушителей ПДД

Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество зарегистрированных нарушений ПДД в Уфе, совершенных пешеходами, за последние два года значительно выросло. Данные за последние пять лет «КП-Уфа» предоставила пресс-служба регионального ГИБДД.

Из статистики следует, что с января по октябрь текущего года в Башкирии зарегистрировано 19 889 административных правонарушений, допущенных пешеходами. Большая их часть зафиксирована в Уфе – 9 607.

Статистика зарегистрированных нарушений ПДД в Уфе, совершенных пешеходами за предыдущие четыре года, выглядит следующим образом:

2017 – 2 424 (в Башкирии – 33 347)

2018 – 2 486 (в Башкирии – 25 838)

2019 – 2 768 (в Башкирии – 20 863)

2020 – 10 789 (в Башкирии – 26 100)