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Общество12 ноября 2021 19:59

Геолог раскрыл тайну «каменных шаров», обнаруженных в Башкирии

По словам ученого, этим камням миллионы лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Абзелиловском районе были обнаружены пять камней идеально круглой формы

В Абзелиловском районе были обнаружены пять камней идеально круглой формы

Геолог из Башкирии Исхак Фархутдинов рассказал, как возникли «каменные шары», которые были обнаружены в Абзелиловском районе во время земляных работ. Пять найденных минералов имеют идеально круглую форму. По словам ученого, этим камням миллионы лет.

– 400 млн лет назад на территории Урала было море. На дне моря были вулканы, которые под водой извергали лаву. Когда лава изливается под водой, то она застывает с округлыми формами – «подушечная лава», – пояснил Фархутдинов.

После того как 250 млн рублей назад сформировались Уральские горы, а море ушло, подушечные лавы вывелись на поверхность: в этих условиях они разрушились до отдельных шаров.