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Общество12 ноября 2021 17:31

Министр торговли Башкирии Алексей Гусев возглавил еще одно ведомство

Предшественник чиновника в новой должности скончался после ДТП
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев был избран председателем совета Башпотребсоюза. Голосование состоялось 10 ноября, сообщила пресс-служба Минторга РБ.

– Выдвижению Алексея Гусева на пост председателя Совета Башпотребсоюза способствовала его системная работа по выстраиванию высокоэффективных товаропроводящих цепочек, включая производителей, переработчиков, транспортную и комплектовочную логистику, а также ритейл, – пояснили в министерстве.

Во время речи после избрания Гусев заявил, что особое внимание намерен уделить «вопросам участия потребительских обществ в социальном питании, а также развитию программы сбора дикоросов [дикорастущие полезные растения]».

Алексей Гусев руководит Минторгом Башкирии с 2019 года. До этого он работал в московских фирмах и предприятиях – менеджером, руководителем отдела продаж, директором. Перед приездом в Башкирию он был директором «Комбината школьного питания» в Химках.

Предшественником Гусева на посту председателя Башпотребсоюза был Фидан Исмагилов. Он скончался в августе текущего года в результате ДТП.