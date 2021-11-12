Молодая мать двоих детей из Башкирии разрушила свою семью из-за романа в сети и попала под следствие

Девушка познакомилась с уголовником в соцсетях Фото: Анастасия ОСИПОВА

В башкирском городе Салавате 24-летняя мать двоих детей разрушила свою семью, закрутив роман в интернете, и стала фигуранткой уголовного дела по «наркотической» статье. Об этом рассказали в МВД республики.

Девушка познакомилась с мужчиной в соцсетях, и через какое-то время они встретились. Горожанке новый избранник показался надежным и перспективным, из-за чего она бросила мужа, забрала детей и переехала к нему. Спустя некоторое время выяснилось, что ее возлюбленный зависим от наркотиков и ранее неоднократно был судим из-за них.

– Разговорами и уговорами горожанка пыталась образумить своего сожителя, но одних бесед для того, чтобы бросить пагубное пристрастие не хватило, – передали в МВД. – В один из дней возлюбленный попросил оказать услугу, пока его не будет дома, продать пакетик с наркотиком одному человеку. Женщина, не раздумывая, согласилась и выполнила просьбу. Но оказалось, что все действо проходило под бдительным взором оперуполномоченных по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудники полиции задержали девушку. При обыске в доме молодой пары так же были обнаружены запрещенные вещества. В итоге против горожанки было возбуждено уголовное дело о пособничестве в сбыте наркотиков, а против ее сожителя – по факту хранения и сбыта в значительном размере. Обоим грозит от 8 до 15 лет колонии. В правоохранительном ведомстве добавили, что несмотря на все произошедшее, девушка продолжает покрывать возлюбленного.