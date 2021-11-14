В ГИБДД рассказали, какие нарушения чаще всего совершают водители Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ

Стало известны нарушения ПДД, которые в основном допускают жители Башкирии. Информацией с «КП-Уфа» поделились специалисты республиканского ГИБДД.

Сотрудники дорожной полиции утверждают, что основные нарушения, которые допускают водители республики это:

– выезд на полосу встречного движения;

– проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика;

– нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов;

– нарушение скоростного режима.

Большую часть пешеходов-нарушителей Башкирии привлекают к административной ответственности за переход проезжей части в неположенном месте.

Согласно предоставленной нам статистике всего за текущий год в Башкирии выявлено 3 569 814 нарушений ПДД.