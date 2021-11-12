На Башкирию обрушится снегопад

Сильный снег прогнозируется в отдельных районах Башкирии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Башкирию в ближайшие сутки обрушится снегопад. Об этом сегодня, 12 ноября, предупредили в региональном МЧС.

По данным синоптиков, в республике ожидается облачная погода. Сильный снег прогнозируется в отдельных районах. Умеренный ветер, скорость которого не превысит 13 метров в секунду, будет менять направление с южного на северо-западное. Температура воздуха ночью составит -2,-7°, днем +2,-3°.

В аварийном ведомстве передали, что на дорогах появится снежный накат и заносы, а также гололедица. На участках трасс при осадках видимость сократится до 500 и менее метров.