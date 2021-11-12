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Общество12 ноября 2021 12:30

На Башкирию обрушится снегопад

Видимость на дорогах сократится до 500 метров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сильный снег прогнозируется в отдельных районах Башкирии

Сильный снег прогнозируется в отдельных районах Башкирии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Башкирию в ближайшие сутки обрушится снегопад. Об этом сегодня, 12 ноября, предупредили в региональном МЧС.

По данным синоптиков, в республике ожидается облачная погода. Сильный снег прогнозируется в отдельных районах. Умеренный ветер, скорость которого не превысит 13 метров в секунду, будет менять направление с южного на северо-западное. Температура воздуха ночью составит -2,-7°, днем +2,-3°.

В аварийном ведомстве передали, что на дорогах появится снежный накат и заносы, а также гололедица. На участках трасс при осадках видимость сократится до 500 и менее метров.