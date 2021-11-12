Башкирия проведет еще одну всемирную фольклориаду

фото: Радий Хабиров // vk.com

Башкирия в 2024 году проведет Первую Всемирную детскую фольклориаду. Такое решение приняла 50-я Генеральная Ассамблея CIOFF [Международный совет организаций фольклорных фестивалей и народных искусств] в Будапеште. Об этом сегодня, 12 ноября, в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Во многом это стало возможным потому, что проведённая в республике в этом году фольклориада была признана одной из самых ярких и хорошо организованных, – отметил руководитель региона.

Он рассказал, что идея провести в Башкирии международный детский форум обсуждалась с президентом CIOFF Филиппом Боссаном в дни открытия VI Всемирной фольклориды, которая так же состоялась в республике.

Хабиров поблагодарил Генассамблею CIOFF за поддержку предложения региона. Он добавил, что детская фольклорида «станет прекрасным подарком всем жителям республики и в первую очередь детям и к 450-летнему юбилею Уфы».

Напомним, Всемирная фольклориада проходила в Уфе и еще в 22 районах и городах Башкирии с 3 по 10 июля текущего года. Культурный фестиваль принял делегации из 37 стран мира.