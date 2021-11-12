Башкирия запретит избираться в органы власти причастным к экстремизму и терроризму

Власти Башкирии откажут в избирательном праве участником экстремистских и террористических организаций

Парламент Башкирии намерен изменить местный кодекс о выборах и запретить избираться в органы власти гражданам, причастным к экстремизму и терроризму. Речь идет об участниках организаций, которые были ликвидированы либо запрещены в соответствии с федеральными законами по противодействию экстремизму и терроризму. Законопроект будет рассмотрен в конце ноября, сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Законопроект также уточняет требования к отдельным членам избирательных комиссий. Чиновники не смогут иметь право решающего голоса при наличии иностранного подданства, вида на жительство или другого документа, подтверждающий право на постоянное проживание за рубежом.