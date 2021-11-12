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Здоровье12 ноября 2021 10:37

Число умерших от коронавируса в Башкирии приближается к трем тысячам человек

За день скончались еще 34 пациента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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COVID-19 за день диагностировали 677 жителям Башкирии

COVID-19 за день диагностировали 677 жителям Башкирии

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 2 975 человек. За сутки инфекция унесла жизни еще 34 пациентов. Данные сегодня, 12 ноября, передали в региональном оперштабе.

COVID-19 за день диагностировали 677 жителям республики. Всего выявлено более 92,2 тысячи случаев инфицирования. Выздоровели при этом 83 177 человек, 675 из них выписались за последние 24 часа.

Первым компонентом прививки вакцинировались 1,77 млн граждан Башкирии, вторым – 1,48 млн.

Напомним, накануне региональный Роспотребнадзор пополнил список отраслей, работники которых должны пройти вакцинацию от ковида в обязательном порядке.