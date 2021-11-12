Хабиров рассказал о «драматической ситуации с кислородом» для больных COVID-19 в Башкирии

Хабиров заявил, что в Башкирии на пике пандемии коронавируса возникли проблемы с поставкой кислорода Фото: Иван МАКЕЕВ

В октябре в ковид-госпиталях Башкирии сложилась «драматическая ситуация с кислородом». Об этом сегодня, 12 ноября, рассказал глава республики Радий Хабиров.

– Мы буквально считали каждый килограмм кислорода, который необходим для больниц и инфекционных госпиталей. Практически ежечасно мониторили расход кислорода, потому что мы не имели права допустить перебои в наших больницах. Искали новые источники поставок, – поделился руководитель региона.

По его словам, ситуацию удалось поправить после того как Башкирская содовая компания запустила кислородную станцию, которая ранее была законсервирована. Сейчас предприятие обеспечивает в республике треть потребности в кислороде. Хабиров поблагодарил БСК за поддержку.