В Башкирии водитель ВАЗ-2114 вылетел с дороги в яму и погиб

фото: ГИБДД РБ

В Баймакском районе Башкирии минувшей ночью, 12 ноября, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария случилась на 23-м километре трассы Баймак-Ишберда. По данным Госавтоинспекции, 47-летний местный житель за рулем вазовской «четырнадцатой» не справился с управлением, из-за чего легковушка вылетела с дороги в кювет, а затем угодила в яму.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. В машине также находился 47-летний пассажир – он был госпитализирован.