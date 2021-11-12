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Происшествия12 ноября 2021 8:57

Мажора из Башкирии наказали за гибель трех человек в ДТП

Молодой человек превысил скорость и вылетел с дороги
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии осудили водителя, из-за которого погибли три человека

В Башкирии осудили водителя, из-за которого погибли три человека

24-летнего жителя Краснокамского района осудили за ДТП с тремя погибшими.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии рассказали, смертельная авария произошла в ноябре 2020 года. Молодой парень ехал в дорогом автомобиле «Porsche Cayenne S» вместе с пятью пассажирами. В районе деревни Арлан он нарушил ПДД, потерял контроль над машиной и на огромной скорости вылетел с трассы. В итоге один из пассажиров иномарки погиб на месте, а еще двое скончались в больнице.

В суде парень свою вину так и не признал. За гибель трех человек молодого человека приговорили к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы. Также ему запретили заниматься деятельностью по перевозке пассажиров на 2,5 года.