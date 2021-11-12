В Башкирии обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели для сотрудников еще нескольких отраслей

В обязательном порядке привиться должны работникам сфер промышленности, строительства и проектирования, а также сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор Башкирии ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников еще пяти отраслей. Соответствующее постановление 11 ноября подписала врио главного санитарного врача республики Галина Пермина.

В обязательном порядке привиться от COVID-19 необходимо работникам и предпринимателям, занятым в сферах промышленности, строительства и проектирования, а также сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Крайний срок для вакцинации первым компонентом – 30 ноября, вторым – 30 декабря. Работодатели имеют право отстранить от работы тех, кто не иммунизировался.

Как поясняется в документе, такое решение было принято в связи с «увеличением напряженности эпидемиологической ситуации по заболеваемости» коронавирусом. За последние пять недель отмечаются темпы роста инфицирования жителей в возрасте 18-29 лет (+10,5%), 30-49 лет (+18,8%) и 50-64 лет (+19,1%). «Рост заболеваемости среди лиц трудоспособного возраста свидетельствует об увеличении числа заражений в организованных коллективах», делает вывод Галина Пермина.

Напомним, в октябре Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию против COVID-19 для врачей, учителей, а также работников торговли и социальных услуг.