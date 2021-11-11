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Общество11 ноября 2021 15:56

«Тачка думает за тебя»: Радик Юльякшин столкнулся с трудностями за рулем элитной иномарки

Артист рассказал об этом по пути из Казани в Уфу
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видео из аккаунта instagram.com/elvin_grey_music

Фото: скриншот видео из аккаунта instagram.com/elvin_grey_music

Звезда башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин рассказал своим подписчикам в социальных сетях о том, с какими необычными трудностями он столкнулся, передвигаясь за рулем собственного автомобиля. Накануне он записал строис в Инстаграм, где пояснил: они с другом и супругой едут из Казани в Уфу на подаренной на свадьбу элитной иномарке и не могут разобраться в некоторых функциях машины.

- Ребят, вы не поверите – мы все еще не изучили машину. Вон, по книжечке смотрим, какие функции, как что делать. Реально, не ты думаешь за тачку, а тачка думает за тебя. Удивительно. Тут управление такое, жестами. Чисто на пальчиках. Вот так показываешь – она массаж начинает делать, - пошутил Элвин Грей.

Напомним, чета Юльякшиных получила в подарок внедорожник «Майбах». Как раз такой, о котором мечтал Элвин Грей.