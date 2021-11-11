Уфимца будут судить за участие в коммерческом подкупе на 82 млн рублей

О коммерческом подкупе рассказали в региональной прокуратуре

В Уфе будут судить 44-летнего местного жителя – он был посредником в крупном коммерческом подкупе на сумму в 82 млн рублей. Инициатором незаконной сделки был один из управленцев нефтяной компании. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в феврале прошлого года нефтяная компания объявила торги по отбору подрядчика для технического обслуживанию и ремонта оборудования в районе Крайнего Севера.

После этого начальник одного из отделов нефтяного предприятия через троих подельников (в числе которых был 44-летний уфимец) предложил директору коммерческой фирмы помочь победить на торгах, а затем без замечаний принять выполненную работу. За свои услуги управленец с сообщниками запросили 8,5% от цены контракта – это 82 млн рублей.

– Осознав неправомерность действий, директор фирмы обратился в правоохранительные органы, – передали в надзорном ведомстве. – При получении в декабре 2020 года первой части денег в размере 15 млн руб. один из посредников был задержан.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Его будет судить Кировский районный суд Уфы.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело в отношении сотрудника нефтяной компании и еще двоих посредников выделены в отдельное производство.