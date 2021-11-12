Почему водители маршруток в Уфе просят оплатить проезд переводом на карту

В некоторых маршрутках Уфы предлагают платить за проезд водителю на прямую. Это не законно

Накануне на пресс-завтраке, организованном газетой «Коммерсантъ - Башкортостан», корреспондент «КП-Уфа» предложил участникам рынка пассажирских перевозок Уфы объяснить, почему некоторые водители маршруток принимают оплату проезда через перевод на карту по номеру телефона. Такой способ оплаты они объясняют тем, что якобы по карте «Алга» деньги до них не доходят.

Ранее в различных маршрутках мы заметили объявления, где пассажирам предлагали в качестве платы за проезд скинуть деньги водителю напрямую. В таком случае стоимость проезда становилась на порядок ниже. Например, вместо 30 рублей по банковской карте можно заплатить «переводом» всего 20 рублей.

Почему вообще появилась такая форма оплаты и что с этим делать, рассказали участники пресс-завтрака. Первым высказался руководитель «Башкирского регистра социальных карт» Олег Романов.

- Налоги составляют 30-40% от оборота. Почему ему (водителю маршрутки – Ред.) выгоднее? Потому, что он не платит налоги. При оплате с банковской картой – он заплатит налоги. Если он трудоустроен, например, к ИП Батырову, то он и подоходный налог заплатит. А тот, соответственно, все налоги с прибыли заплатит. Вот и весь результат, - заявил Олег Романов.

В свою очередь, частный перевозчик Фанис Батыров высказался о том, что нужно сделать, чтобы таких «серых» схем оплаты проезда не было вообще.

- Форму наличного расчета нужно просто убрать. По другому – не решить. А то, что водители наши вешают, мы же не можем каждый автобус проверять. На линию выходят 400 автобусов, - пояснил Батыров.