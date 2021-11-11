Хабиров выделил из бюджета Башкирии 230 млн рублей на поддержку бизнеса

В Минфине надеются, что мера поддержки поможет привлечь инвестиции
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Из бюджета Башкирии дополнительно выделено 230 млн рублей на поддержку бизнеса. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В госоргане пояснили, на помощь каким именно предпринимателям пойдут выделенные деньги. Их получат субъекты малого и среднего бизнеса, которые:
– осуществляют экспорт продукции;
– ведут деятельность в сфере промышленности посредством пополнения активов регионального Фонда развития промышленности и Лизингового фонда Башкирии.
По словам министра финансов республики Лиры Игтисамовой, эти меры «помогут поддержать деятельность предпринимателей и будут способствовать привлечению новых инвестиций в республику».