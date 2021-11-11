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Общество11 ноября 2021 15:01

Жительнице Башкирии дадут 50 тысяч рублей за лучший антиковидный мем

Необычный конкурс проводил местное отделение Союза журналистов
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Фото: Агентство по печати и СМИ Башкирии

Фото: Агентство по печати и СМИ Башкирии

Элина Гадельшина из Салавата получит 50 тысяч рублей за мем о коронавирусе.

Летом 2021 года Союз журналистов Башкирии организовал конкурс видеороликов, мемов и вайнов в поддержку вакцинации. Заявки в трех категориях принимали с 27 июня по 1 октября. Среди участников конкурса были совершенно разные люди – журналисты, блогеры, школьники и домохозяйки.

11 ноября были подведены итоги конкурса. В категории «Вайны» победила домохозяйка из Салавата Эльвира Гаврилова. Лучшим создателем видеороликов признали журналиста радио «Юлдаш» Венера Файзуллина. Среди мемов лучшим стала картинка Элины Гадельщиной из Салавата. Все они получили по 50 тысяч рублей. За второе и третье места остальные участники получили по 30 и 20 тысяч соответственно.

Мы отыскали мемы участницы, ставшей лучшей в своей категории. К сожалению, она не ответила на сообщение журналиста «КП-Уфа». На странице Элины Гадельшиной опубликованы лишь три поста - все они с мемами для участия в конкурсе союза журналистов.

Фото: Элина Гадельшина

Фото: Элина Гадельшина

Фото: Элина Гадельшина

Фото: Элина Гадельшина