В Уфе 16-летний подросток скончался после долгой борьбы с опасной болезнью

Фото: БФ "Потерь нет"

Печальные новости пришли от благотворительного фонда «Потерь нет»: их 16-летний подопечный Эмиль А., боровшийся со страшным диагнозом – миелобластным лейкозом (рак крови – Ред.) скончался. Юный организм, и без того ослабленный болезнью, не выдержал очередного курса высокодозной «химии».

Эмиль вместе с родителями и братом переехал в Уфу из Айзербаджана. Он быстро выучил русский язык, подружился со сверстниками, а накануне занятий в 9 классе у подростка резко поднялась температура. Обследование показало, что у мальчика лейкоз, но своевременно получить лекарство не удавалось, потому что у семьи Эмиля не было гражданства. В итоге на помощь ребенку пришли волонтеры благотворительного фонда «Потерь нет», им удалось собрать денег и оплатить лечение. Но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным Эмиля А.