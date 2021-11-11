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Общество11 ноября 2021 19:11

В башкирском детском доме выявлено фальсифицированное масло

Молочная продукция не прошла проверку на подлинность
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Продукцию, выдаваемую за сливочное масло, изъяли и утилизировали.

Продукцию, выдаваемую за сливочное масло, изъяли и утилизировали.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В «Серафимовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» в Башкирии было поставлено фальсифицированное масло. Об этом сообщили в республиканском Россельхознадзоре.

Специалисты отобрали пробы сливочного масла производства Торгового дома «Любимо», которое хранилось на продовольственном складе социального учреждения. Исследование молочной продукции провела Башкирской испытательной лаборатории.

– Проведенная специалистами лаборатории экспертиза […] показала, что продукция не соответствует требованиям нормативных документов. В образцах отсутствуют жирные кислоты, присущие для молочных жиров, такие как: масляная, каприловая, капроновая, – передали в Россельхознадзоре.

На основе анализов специалисты сделали вывод, что продукция не является сливочным маслом. Ее изъяли и утилизировали.