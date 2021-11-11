В башкирском детском доме выявлено фальсифицированное масло

Продукцию, выдаваемую за сливочное масло, изъяли и утилизировали. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В «Серафимовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» в Башкирии было поставлено фальсифицированное масло. Об этом сообщили в республиканском Россельхознадзоре.

Специалисты отобрали пробы сливочного масла производства Торгового дома «Любимо», которое хранилось на продовольственном складе социального учреждения. Исследование молочной продукции провела Башкирской испытательной лаборатории.

– Проведенная специалистами лаборатории экспертиза […] показала, что продукция не соответствует требованиям нормативных документов. В образцах отсутствуют жирные кислоты, присущие для молочных жиров, такие как: масляная, каприловая, капроновая, – передали в Россельхознадзоре.

На основе анализов специалисты сделали вывод, что продукция не является сливочным маслом. Ее изъяли и утилизировали.