«Сказал, что скоро будет дома»: пропавшего уфимца не удалось найти живым

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе поиски 37-летнего Андрея И. завершились трагедией. Незадолго до своей пропажи мужчина уехал на своей машине по делам, а последний раз выходил на связь с близкими 3 ноября, после чего его мобильный стал недоступным.

- Уехал по делам на машине и пропал. Последний раз звонок от него был 3 ноября, сказал, что уже в Деме, скоро будет дома. А потом мы узнали, что в ночь с 3 на 4 ноября его машину видели в сторону Подымалово. Но мы понятия не имеем, к кому он мог туда ехать, - рассказывала в соцсетях родственница уфимца.

Родные пропавшего обратились за помощью к волонтерам, а сегодня объявили, что мужчина найден мертвым.

- К сожалению, мы понятия не имеем, что произошло. Даже не знаем, из-за чего он умер, - поделилась родственница пропавшего.

Источник правоохранительных органах в беседе с «Комсомолкой» уточнил, что характер смерти уфимца не имеет криминальный характер.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье Андрея И.