Синоптики рассказали, когда в Башкирии ляжет снег

По республике снежный покров установится на 3-5 дней позже обычного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снег в Башкирии может лечь уже в конце текущей недели. Уже на этих выходных в республике ожидается зимний тип погоды. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщил Башгидромет.

– В циркуляции северного циклона 12-14 ноября пройдет снег различной интенсивности, на дорогах снежный накат, гололедица, 13 ноября – местами снежные заносы. По республике установится снежный покров, что на 3-5 дней позже обычных сроков, – передали специалисты.

Ночью температура воздуха составит -1,-8°, днем +2,-4°. В начале следующей недели столбики термометров начнут опускаться еще ниже: во второй декаде ноября, как следует из сведений Гидрометцентра, среднесуточные температуры воздуха прогнозируются на 1° ниже нормы.