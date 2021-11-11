Власти Уфы оценили идею проверки QR-кодов в общественном транспорте

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Начальник отдела организации перевозок Управления транспорта и связи мэрии Уфы Альберт Сафаров прокомментировал инициативу проверки QR-кодов сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 в столичном общественном транспорте.

– Обсуждения по этому вопросу еще не было. Я думаю, подобные меры вызовут коллапс. Как водитель может бросить руль и проверять QR-коды? Это нереально. Он должен следить за обеспечением безопасности дорожного движения, а не быть контроллером, – отметил Сафаров.

Напомним, недавно председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Башкирии Марат Давлетшин направил обращение региональным властям с предложением проработать вопрос о проверке QR-кодов в общественном транспорте республики.