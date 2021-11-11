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Общество11 ноября 2021 20:15

Власти Уфы оценили идею проверки QR-кодов в общественном транспорте

По словам столичной администрацией, данный вопрос еще не обсуждался
Захар ЯКОВЛЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник отдела организации перевозок Управления транспорта и связи мэрии Уфы Альберт Сафаров прокомментировал инициативу проверки QR-кодов сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 в столичном общественном транспорте.

– Обсуждения по этому вопросу еще не было. Я думаю, подобные меры вызовут коллапс. Как водитель может бросить руль и проверять QR-коды? Это нереально. Он должен следить за обеспечением безопасности дорожного движения, а не быть контроллером, – отметил Сафаров.

Напомним, недавно председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Башкирии Марат Давлетшин направил обращение региональным властям с предложением проработать вопрос о проверке QR-кодов в общественном транспорте республики.