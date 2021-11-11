В Роспотребнадзоре перечислили районы Башкирии, где дети чаще стали болеть раком

Случаев первичной заболеваемости раком с каждым годом выявляется все меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный Роспотребнадзор оценил динамику заболеваемости онкозаболеваниями в Башкирии за последние 5 лет. По данным заболеваемость раком у детей до 14 лет в целом снизилась на 6,6%, случаи злокачественных новообразований у детей выявлены в 33 муниципалитетах. При этом в 25 районах зарегистрировано превышение среднего показателя по республике. Речь идет об Аургазинском, Шаранском, Нуримановском, Краснокамском районах (в 4,0-4,8 раза), Миякинском, Чекмагушевском, Кармаскалинском, Дуванском, Балтачевском районах (в 2,7-3,7 раза), а также Татышлинском, Иглинском, Караидельском, Мишкинском и Бакалинском районах (в 1,8-2,1 раза).

В целом, в 2020 году заболеваемость в республике все же снизилась – за 5 лет впервые онкологию стали регистрировать реже на 15,8%. А вот общее число заболевших за 5 лет увеличилось на 9,8% и составляет около 2136,6 случаев на 100 тысяч населения.