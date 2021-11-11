Съезд с проспекта Салавата Юлаева на улицу Заки Валиди в Уфе сделали постоянным

фото: maps.ufanet.ru

В Уфе после дорожных работ вновь открыли съезд с проспекта Салавата Юлаева на улицу Заки Валиди в сторону Бельского моста. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в городской администрации.

фото: мэрия Уфы

Как пояснили в мэрии, изначально съезд был организован временно – в период масштабной реконструкции развязки по улице Заки Валиди. Власти решили сделать его постоянным из-за удобства использования.

Напомним, реконструкция развязки началась в январе текущего года и была завершена к 10 августа. Дорожники практически отстроили новый путепровод по улице Валиди: его расширили с четырех до шести полос и удлинили с 24 до 33 метров.