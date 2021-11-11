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Общество11 ноября 2021 14:25

Перевозчик объяснил, почему в уфимских автобусах не дают скидки при оплате «Алгой»

В конце ноября на девяти автобусных рейсах изменится стоимость проезда
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Рустем АХУНОВ

Частный перевозчик объяснил, чем обосновано отсутствие разницы цены расчета за проезд на некоторых общественных маршрутах по карте «Алга». По словам предпринимателя Фаниса Батырова, равные цены за оплату по ЕТК и другим вариантам расчета обусловлены экономическими причинами.

– Мы одними из первых из частных перевозчиков заключили договора по карте «Алга». Мы рекламировали и поддерживали инициативу о введении ЕТК, однако сейчас мы вынуждены выравнить цены за наличный и безналиный расчет, поскольку экономика уже не позволяет нам делать скидки по «Алге». Разница нам никак не субсидируется, финансовая помощь не оказывается, выпадающие доходы не возмещаются, – заявил Батыров.

Напомним, в Уфе с 25 ноября текущего года изменится стоимость проезда на девяти автобусных маршрутах, оператором которых выступает предприниматель Фанис Батыров. Тарифы на поездки изменятся на следующих рейсах №209, №211, №228, №229, №235, №243, №249, №266, и №55с.