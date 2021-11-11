Перевозчик объяснил, почему в уфимских автобусах не дают скидки при оплате «Алгой»

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Частный перевозчик объяснил, чем обосновано отсутствие разницы цены расчета за проезд на некоторых общественных маршрутах по карте «Алга». По словам предпринимателя Фаниса Батырова, равные цены за оплату по ЕТК и другим вариантам расчета обусловлены экономическими причинами.

– Мы одними из первых из частных перевозчиков заключили договора по карте «Алга». Мы рекламировали и поддерживали инициативу о введении ЕТК, однако сейчас мы вынуждены выравнить цены за наличный и безналиный расчет, поскольку экономика уже не позволяет нам делать скидки по «Алге». Разница нам никак не субсидируется, финансовая помощь не оказывается, выпадающие доходы не возмещаются, – заявил Батыров.

Напомним, в Уфе с 25 ноября текущего года изменится стоимость проезда на девяти автобусных маршрутах, оператором которых выступает предприниматель Фанис Батыров. Тарифы на поездки изменятся на следующих рейсах №209, №211, №228, №229, №235, №243, №249, №266, и №55с.