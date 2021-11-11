МЧС предупредило о похолодании до -13 и сильном ветре в Башкирии

При осадках видимость на автодорогах сократится до 500-1000 метров Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие сутки в Башкирии похолодает и усилится ветер. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили в региональном МЧС.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром 12 ноября пройдет снег, днем его будет меньше, а на юго-востоке и вовсе обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть с запада и юго-запада. Его скорость составит 9-14 метров в секунду, после захода солнца местами он усилится до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до -3,-8° (при прояснениях до -13°), днем столбики термометров покажут +1,-4°.

На автодорогах тем временем возникнет снежный накат и гололедица. При осадках видимость сократится до 500-1000 метров.