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Общество11 ноября 2021 12:09

МЧС предупредило о похолодании до -13 и сильном ветре в Башкирии

На автодорогах возникнет снежный накат и гололедица
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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При осадках видимость на автодорогах сократится до 500-1000 метров

При осадках видимость на автодорогах сократится до 500-1000 метров

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие сутки в Башкирии похолодает и усилится ветер. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили в региональном МЧС.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром 12 ноября пройдет снег, днем его будет меньше, а на юго-востоке и вовсе обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть с запада и юго-запада. Его скорость составит 9-14 метров в секунду, после захода солнца местами он усилится до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до -3,-8° (при прояснениях до -13°), днем столбики термометров покажут +1,-4°.

На автодорогах тем временем возникнет снежный накат и гололедица. При осадках видимость сократится до 500-1000 метров.