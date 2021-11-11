Чиновник из мэрии Уфы рассказал, почему увеличилось время ожидания маршруток

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Названа причина, из-за которой в Уфе увеличилось время ожидания маршруток. Ситуацию на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам транспортной реформы, объяснил начальник отдела организации перевозок Управления транспорта и связи столичной администрации Альберт Сафаров.

– Люди привыкли к тому, что уезжали с остановки в течение двух-трех минут. Раньше работало 3200 автобусов, сейчас после того, как убрали нелегалов и сократилось количество официальных перевозчиков, не может быть опять этих двух-трех минут. Поэтому, естественно, сейчас интервал составляет 10-15 минут, а где малый пассажирский поток – 20 минут. Социализм прошел, социальную нагрузку выполняет «Башавтотранс» и МУЭТ, поэтому наращивать убытки и делать интервал, который был до транспортной реформы, – это нереально, – заявил Сафаров.

По словам чиновника, «Уфагортранс» на постоянной основе проводит обследование городского пассажиропотока, в том числе по жалобам из социальных сетей, и исходя из полученных данных администрация города пытается улучшить ситуацию.