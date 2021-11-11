В Уфе мужчина залез на постамент памятника Салавату Юлаеву и громко матерился оттуда

В следующем году памятник будут реставрировать

Кировский районный суд Уфы вынес приговор жителю Ермекеевского района Башкирии, который залез на постамент памятника Салавату Юлаеву и начал громко материться. 9 ноября мужчину оштрафовали. Об этом сообщила пресс-служба суда.

– Мужчина залез на постамент памятника Салавата Юлаева, где громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками, на замечания не реагировал, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, – передали в суде.

На нарушителя завели административное дело о мелком хулиганстве. Мужчина отделался штрафом в размере одной тысячи рублей.

Напомним, уфимский памятник Салавату Юлаеву в следующем году будут реставрировать. Монумент находится в аварийном состоянии.