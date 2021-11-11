В Башкирии второй день подряд регистрируется антирекорд по новым случаям COVID-19

Число умерших от COVID-19 увеличилось еще на 32 человека Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии второй день подряд регистрируется антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом: если вчера их было 676, то сегодня, 11 ноября, уже 680. Всего на территории республики подтверждено более 93,5 тысячи случая инфицирования. Данные передал региональный оперштаб.

Число умерших от COVID-19 увеличилось еще на 32 человека. С начала пандемии инфекция унесла жизни 2 941 пациента. Переболели коронавирусом 82,5 тысячи жителей Башкирии, 665 из них выписались за последние сутки.

Первым компонентом вакцины привились 1,77 млн человек, вторым – 1,46 млн.

Напомним, вчера глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что после введения антиковидных ограничений и нерабочих дней в республике снизилась заболеваемость коронавирусом.