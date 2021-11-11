В Башкирии за 5 лет на 3,5% выросла смертность от онкозаболеваний

Смертность от онкозаболеваний продолжает расти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на огромную работу, ежегодно проделываемую региональным Минздравом в борьбе с онкологическими заболеваниями, смертность от рака продолжает увеличиваться. Так по данным регионального Роспотребнадзора, основанных на статистике от Республиканского клинического онкологического диспансера, за последние 5 лет в республике выросла смертность от онкозаболеваний на 3,5%. Только в 2020 году от рака скончались 6188 человек. А вот заболеваемость у детей до 14 лет напротив снизилась на 6,6%.

Если говорить о том, какие виды злокачественных образований в Башкирии встречаются чаще всего, то на первом месте находится рак молочной железы. На втором – трахеи, бронхов и легкого, а на третьем – новообразования кожи.