В Башкирии из земли достали странные круглые камни

В Абзелиловском районе Башкирии из земли достали странные камни идеально круглой формы.

Фотографии с необычной находкой разместили в соцсетях сами местные жители. Сельчане сообщили, что во время замеленных работ достали из земли как минимум пять камней круглой формы. Один из них заметно больше остальных – высотой он почти с колесо легкового автомобиля.

Остается неизвестным, откуда под землей могли взяться загадочные камни такой необычной формы. Они слишком большие для орудий труда человека, но и слишком странные, чтобы быть созданными природой.

Напомним, что в сентябре 2021 года школьник из Башкирии нашел в поле зуб мамонта.