Уфа попала в топ самых снежных городов России

Самой снежной в Уфе была зима 2016-2017 годов Фото: Рустем АХУНОВ

Уфа заняла четвертое место в рейтинге городов-миллионеров России, где наблюдаются самые снежные зимы. В первую тройку вошли Челябинск, Пермь и Нижний Новгород. Топ составили аналитики сервиса Яндекс.Погода. Они изучили метеоданные в стране за последние 10 лет.

Исследование показало, что первый снег в Уфе обычно приходит в первой половине октября. 2021 год в этом плане оказался исключением, поскольку башкирскую столицу припорошило только 21 октября. Последний раз снег в городе выпадает во второй половине апреля. Зимние осадки в среднем идут 108 дней, а лежат – около 152.

– Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 120 см. По этому показателю город занимает 4-е место среди российских городов-миллионеров, – рассказали в «Яндекс.Погоде». – Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Уфу ложится примерно 85 млн «КамАЗов» снега.

Самой снежной в Уфе была зима 2016-2017 годов – тогда толщина снежного покрова составила 165 см.