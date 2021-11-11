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Общество11 ноября 2021 8:44

Жители Башкирии в 2021 году провели на больничном более 9,5 млн дней

В республике растут расходы на пособия по временной нетрудоспособности
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Средняя продолжительность одного больничного в Башкирии составила почти 13 дней

Средняя продолжительность одного больничного в Башкирии составила почти 13 дней

Фото: Мария ЛЕНЦ

За 10 месяцев 2021 года жители Башкирии провели на больничном более 9,5 млн дней. Средняя продолжительность одного случая составила почти 13 дней. Об этом сообщили в республиканском Фонде социального страхования.

– Гражданам было выплачено пособий по временной нетрудоспособности на общую сумму более 9,1 млрд рублей, – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что расходы башкирского ФСС на пособия в связи с временной нетрудоспособностью «растут ежегодно»: в 2019 году по больничным листам было выплачено всего 6,3 млрд рублей, в 2020 – уже 11,1 млрд рублей. «Значительный рост» за последние два года наблюдается в связи с пандемией COVID-19, отметили в Фонде. Одновременно с этим увеличивается и длительность нахождения жителей на больничном.