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Общество11 ноября 2021 8:03

На участке автодороги Уфа-Аэропорт увеличат допустимую скорость

В мэрии объяснили, с чем это связано
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ограничение будет составлять 60 км/ч вместо прежних 40 км/ч

Ограничение будет составлять 60 км/ч вместо прежних 40 км/ч

Фото: Иван МАКЕЕВ

На участке автодороги Уфа-Аэропорт между остановками «Школьная» и «Кооперативная поляна» изменится скоростной режим. Ограничение будет составлять 60 км/ч вместо прежних 40 км/ч. Об этом накануне, 10 ноября, сообщили в городской администрации.

В мэрии пояснили, что допустимая скорость будет увеличена «в связи с закрытием разворота на автодороге Уфа-Аэропорт вблизи пересечения с Дёмским шоссе». На указанном участке трассы демонтируют дорожные знаки, а в режим работы системы фиксации нарушений внесут изменения.