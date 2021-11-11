На участке автодороги Уфа-Аэропорт увеличат допустимую скорость

Ограничение будет составлять 60 км/ч вместо прежних 40 км/ч Фото: Иван МАКЕЕВ

На участке автодороги Уфа-Аэропорт между остановками «Школьная» и «Кооперативная поляна» изменится скоростной режим. Ограничение будет составлять 60 км/ч вместо прежних 40 км/ч. Об этом накануне, 10 ноября, сообщили в городской администрации.

В мэрии пояснили, что допустимая скорость будет увеличена «в связи с закрытием разворота на автодороге Уфа-Аэропорт вблизи пересечения с Дёмским шоссе». На указанном участке трассы демонтируют дорожные знаки, а в режим работы системы фиксации нарушений внесут изменения.