Найден мужчина, который расчленил уфимку и разбросал части трупа по лесу

Фото: Следком Башкирии

Следком Башкирии сообщил, что следователи совместно с МВД и ФСБ раскрыли совершенное 13 лет назад убийство. По информации ведомства, в 2008 году. весной, в Зеленой роще были найдены останки 33-летней уфимки без определенного места жительства. По версии следствия, подозреваемый 63-летний мужчина в 2008 году убил свою жертву, расчленил ее и раскидал части тела по всему лесному массиву.

В пресс-службе СК уточнили, что в последнее время фигурант уголовного дела отбывал наказание за убийство своего знакомого в колонии. Ранее мужчина был также неоднократно судим.

По версии следствия, подозреваемый сожительствовал со убитой, регулярно употребляя с ней спиртные напитки. Во время одного из таких застолий в феврале 2008 года в паре произошла ссора, которая привела к тому, что фигурант уголовного дела ударил свою возлюбленную несколько раз бутылкой по голове, от чего она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил потерпевшую и раскидал ее останки по лесному массиву.

Когда мужчине были предъявлены доказательства случившегося, он сначала отрицал свою причастность, взвалив все на своего им же убитого знакомого, но позже все же сознался. В настоящий момент, пока идет расследование, его перевели из колонии в следственный изолятор.