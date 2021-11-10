Кировский суд Уфы арестовал Лилию Чанышеву на два месяца

Фото: Объединенная пресс-служба судов

Сегодня, 10 ноября, в Кировском районном суде избрали меру пресечения Лилии Чанышевой. Экс-координатора уфимского штаба Навального* (*признаны в России экстремистскими, запрещены и ликвидированы) арестовали на два месяца.

– Постановлением суда от 10 ноября 2021 года ходатайство следователя удовлетворено, Чанышевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 09 января 2022 года, передается в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Уточняется, что Лилию Чанышеву обвиняют в создании экстремистского сообщества (ч.1 ст. 282.1 УК РФ). Постановление не вступило в законную силу.