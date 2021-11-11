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Здоровье11 ноября 2021 6:38

В Башкирии 5-7% госпитализированных с коронавирусом пациентов были вакцинированы

Эти данные подтвердили в Минздраве республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В ковид-госпиталях Башкирии по состоянию на 10 ноября лежат 899 пациентов

В ковид-госпиталях Башкирии по состоянию на 10 ноября лежат 899 пациентов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии от 5% до 7% госпитализированных с коронавирусом жителей были вакцинированы. Об этом сообщает издание «РБК», опросившее представителей органов власти и здравоохранения регионов. Пресс-секретарь Минздрава республики Софья Алешина в ответ на запрос «КП-Уфа» подтвердила корректность этих данных.

В ковид-госпиталях Башкирии по состоянию на 10 ноября лежат 899 пациентов: 107 человек находятся в тяжелом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 1,76 млн жителей республики, вторым – 1,44 млн (58% от подлежащего вакцинации населения).