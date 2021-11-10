Хабиров заявил о 10-кратном росте темпов вакцинации от коронавируса в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что темпы вакцинации от коронавируса в республике выросли в 10 раз. Он связывает это с ограничениями на посещение общественных мест для тех, кто не привился от инфекции. Об этом чиновник сообщил сегодня, 10 ноября, в интервью телеканалу «Россия 24».

– С того момента, как мы ввели ограничительные меры, у нас выросли темпы вакцинации. Если раньше в день первым компонентом мы прививали всего 2 тысячи человек, то сейчас – до 20 тысяч в сутки, – сказал Хабиров. – Очень полезным был период нерабочих дней. Мне кажется, нам удалось разорвать эпидемиологические цепочки.

Руководитель региона утверждает, что после введения антиковидных ограничений и нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) в республике также снизились заболеваемость коронавирусом, смертность от него, а нагрузка на систему здравоохранения «стала меньше». В подтверждение последнему тезису Хабиров заявил, что количество коек для лечения больных COVID-19 после пика заболеваемости этой осенью сократилось с 8,5 тысячи до 6 тысяч.

Напомним, за все время с начала пандемии в Башкирии было подтверждено более 98,8 тысячи случаев коронавируса (прирост заболевших за последние сутки составил 676 человек – для республики это антирекорд). Скончались от инфекции 2 909 пациентов (+35 за сутки), выздоровели более 81,8 тысячи (+671) и полностью вакцинировались 1,44 млн жителей.