В Уфе зарегистрировали превышение ПДК диоксида азота

В конце октября пост на проспекте Октября, 65/4 выявил превышенное содержание оксида азота на уровне 1,8 ПДК. Фото: Рустем АХУНОВ

Вечером 8 ноября в воздухе Уфы было зарегистрировано превышение предельно-допустимой концентрации диоксида азота. Об этом сообщили в Башгидромете.

Как уточнили метеорологи, загрязнение в 1,7 ПДК обнаружил пункт наблюдения, расположенный на проспекте Октября, 141 – в этом здании располагается Институт нефтехимии и катализа РАН. В ноябре это пока первая зафиксированная аномалия в воздухе башкирской столицы. В конце октября пост на проспекте Октября, 65/4 выявил превышенное содержание оксида азота на уровне 1,8 ПДК.