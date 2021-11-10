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Общество10 ноября 2021 17:37

В Уфе зарегистрировали превышение ПДК диоксида азота

Аномалию обнаружил пункт наблюдения на проспекте Октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В конце октября пост на проспекте Октября, 65/4 выявил превышенное содержание оксида азота на уровне 1,8 ПДК.

В конце октября пост на проспекте Октября, 65/4 выявил превышенное содержание оксида азота на уровне 1,8 ПДК.

Фото: Рустем АХУНОВ

Вечером 8 ноября в воздухе Уфы было зарегистрировано превышение предельно-допустимой концентрации диоксида азота. Об этом сообщили в Башгидромете.

Как уточнили метеорологи, загрязнение в 1,7 ПДК обнаружил пункт наблюдения, расположенный на проспекте Октября, 141 – в этом здании располагается Институт нефтехимии и катализа РАН. В ноябре это пока первая зафиксированная аномалия в воздухе башкирской столицы. В конце октября пост на проспекте Октября, 65/4 выявил превышенное содержание оксида азота на уровне 1,8 ПДК.