В Башкирии при столкновении легковушки и фуры погибла 18-летняя девушка

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня, 10 ноября, в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП: при столкновении легковушки и фуры погибла 18-летняя девушка. Авария случилась на 1296 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

– Столкнулись Hyundai Solaris под управлением 45-летней женщины и грузовик Volvo, за рулём которого находился 47-летний мужчина. 18-летняя пассажирка Hyundai от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи, а водитель госпитализирована, – передали в дорожной полиции.

фото: ГИБДД РБ

На месте происшествия, помимо сотрудников Госавтоинспекции, также работали спасатели из Госкомитета республики по ЧС. ГИБДД начала разбирательство по факту инцидента.