Доцент БГПУ Элина Сафина стала лауреатом премии МВД России

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Доцент Башкирского государственного педагогического университета Элина Сафина стала лауреатом премии МВД России. Об этом было объявлено сегодня, 10 ноября, на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. Его в режиме видеоконференцсвязи провел министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк.

Элина Сафина стала победителем ежегодных ведомственных конкурсов «Открытый взгляд» и «Доброе слово» в социальной сфере. Педагог совместно с управлением МВД республики по контролю за оборотом наркотиков занимается проектом по профилактике наркомании среди молодежи. Сафина кандидат социологических наук и почетный работник государственной молодежной политики Башкирии.