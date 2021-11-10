Пункт вакцинации в уфимском конгресс-холле «Торатау» ввел предварительную запись

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Пункт вакцинации от коронавируса, расположенный в уфимском конгресс-холле «Торатау», ввел предварительную запись на прививку. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в городской администрации.

– В последнее время в Уфе наблюдается рост желающих сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, – рассказали в мэрии. – Теперь прививку здесь можно сделать как просто придя в пункт на улице Заки Валиди, 2, так и заранее записавшись на удобное время по телефону: 224-93-03.

Желающим привиться от COVID-19 при себе нужно иметь два документа: паспорт и СНИЛС. Пункт вакцинации в «Торатау» работает ежедневно с 9:00 до 19:00.