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Общество10 ноября 2021 14:09

Пункт вакцинации в уфимском конгресс-холле «Торатау» ввел предварительную запись

Режим живой очереди при этом сохраняется
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Пункт вакцинации от коронавируса, расположенный в уфимском конгресс-холле «Торатау», ввел предварительную запись на прививку. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в городской администрации.

– В последнее время в Уфе наблюдается рост желающих сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, – рассказали в мэрии. – Теперь прививку здесь можно сделать как просто придя в пункт на улице Заки Валиди, 2, так и заранее записавшись на удобное время по телефону: 224-93-03.

Желающим привиться от COVID-19 при себе нужно иметь два документа: паспорт и СНИЛС. Пункт вакцинации в «Торатау» работает ежедневно с 9:00 до 19:00.