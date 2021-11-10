В Уфе водитель без прав за рулем Volkswagen Polo насмерть сбил женщину

фото: ГИБДД РБ

Вечером 9 ноября в Уфе водитель легковушки насмерть сбил женщину. Инцидент произошел напротив дома №186 по улице Пугачева.

Как передали в дорожной полиции, 37-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo совершил наезд на горожанку на год старше него. Она пыталась перейти дорогу по «зебре». От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда медиков. Водитель иномарки рассказал полицейским, как все произошло.

– Шел дождь, и дорога была очень грязная. Я ехал за машиной, из-под ее колес мне на лобовое [стекло] грязь попадала. Я включил дворники, и она [машина впереди] начинает очень сильно тормозить. Чтобы уйти от удара, бросаю [свою] машину влево, торможу – и в этот момент дорогу переходил человек, и я сбил его, – сообщил мужчина.

В ГИБДД добавили, что у него не было водительских прав. Сейчас ведомство проводит разбирательство.