177 сотрудников МВД Башкирии погибли при исполнении служебных обязанностей

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел

В реестре МВД Башкирии значатся 177 сотрудников, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. За последние годы в антитеррористической операции на Северном Кавказе не стало 20 полицейских из республики. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил глава региона Радий Хабиров. В своих соцсетях он написал пост, приуроченный ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

– У нас в республике более 14 тысяч сотрудников органов внутренних дел. У них очень непростая работа, они имеют дело чаще с плохим, – отметил руководитель региона. – Это огромная армия, которая даже сегодня, в праздничный день, находится на защите общественного порядка, на защите наших граждан, на защите их собственности.

Хабиров пожелал полицейским спокойных дежурств, мира и здоровья.

Сегодня утром глава Башкирии возложил цветы к памятнику уфимскому городовому, который был открыт в 2018 году в честь 300-летия российской полиции. Он также посетил стационарный пост полиции в Кировском районе, где поинтересовался условиями работы сотрудников.